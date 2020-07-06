呢架係咩車？點解咁多紐約人鍾意？　

上圖的流動車雖不是美國電影中常見的熱狗車或雪糕車，但出現在紐約街頭後卻大受歡迎。究竟佢係咩車咁特別？答案原來是：一架拯救指甲的流動美甲車。

話說受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，好多當地人都Stay Home減少外出修甲。但日子一久就開始唔耐煩，尤其當指甲形狀愈來愈醜怪，又長晒倒刺時，就更想衝出家門搵美甲師幫手修一修！有見及此，葡萄酒品牌Baby Wine日前特別打造了一架流動車，在疫情流行期間向紐約人提供免費修甲服務。

睇番呢架粉紅色流動車，其實也經過特別設計，前端設有亞加力膠窗和切口，讓市民在修甲時可以伸出雙手。不過為安全起見，大家都要守規矩，除了必須戴口罩外，在車外排隊輪候時也要保持6尺距離的Social Distance。而美甲師就要戴齊面罩、安全眼鏡，甚至穿着防護工作服和無菌手套，絕對重裝備！聽落雖然好麻煩，但流動車一出，不但即時大受歡迎，在社交平台上亦引起熱烈反應。看來當地人除了Stay Home悶到嘔，好想出街外，都真係好想美甲！原來扮靚真係會大過天，連疫情都擋不住！