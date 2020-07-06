靈感煮意︰【忍口之中的美味】自製薯片

很多讀者告訴我：要他們減少吃甜沒問題，唯獨敵不過薯片，我一直把這番話記在心裏，最後寫出今集這個薯片食譜，但由於用料上包括新鮮焗薯，換言之食譜的水分會隨着新鮮材料的含水量而出現變數。雖然我曾經多番嘗試用辦法統一水分，但亦想到辦法愈多只會令步驟愈多，所以我選擇了教簡單方法，然後將變數用文字寫出來，希望能幫到大家。

煮焗薯的方法和濕度調校方面，節目中我用微波爐煮熟焗薯，所以焗薯會較乾身，如家中沒有此電器則可以改為蒸或者焗。先說蒸，蒸可保存材料的水分，因而薯糰有機會較濕，遇上這情況可將食譜中的兩款粉加10%；但如果用焗，則要先用錫紙包着焗薯，再用200度焗爐焗40至60分鐘，視乎焗薯大小，總之刀能輕易插進去便可。但要注意一點，焗的話會抽乾焗薯水分，因而導致薯糰鬆散，遇上這情況可將食譜中的油分量加10至20%，同時在焗薯片時要減少時間，因為當油多了，薯片便會較快變啡色。

另一方面，就是形狀的變數。薯片的爽脆口感，會隨着大小和厚薄度而改變，若做得大塊，則要將中間壓薄一點，否則薯片外圍變啡，中間仍然腍身。相反，若做細塊的話，則要全片厚薄均勻，若中間較薄，則會得出中間啡外面不脆的結果。

最後就是調味方面，如不想用煙紅椒粉，可改用咖喱粉、洋葱粉、黑胡椒粉。我不建議大家將這部分省減，相比起商製薯片，這食譜已減去很多鈉、油分和卡路里，若真的想吃，就讓自己吃得好味一點，當然，必須要均衡，不要因為食譜減了卡路里就大力地吃，即使是水和蔬菜，吃過量都會對身體造成負擔，所以各位要乖啊！

材料（18~30塊）

焗薯 130克（煮熟後計）

海鹽 1/4茶匙

粘米粉 10克

粟粉 3克

油 5克

蒜頭粉 1/2茶匙

煙紅椒粉 1/2茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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