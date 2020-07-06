新片勁收得　陳家樂湯怡番外篇彩蛋贈觀眾

英皇電影《死因無可疑》由袁劍偉執導、陳家樂、湯怡、廖啟智等主演，自端午節開畫後反應極佳，榮登7天單日票房冠軍，累積票房直衝6百萬大關。連日來，團隊巡迴香港、九龍、新界各區謝票，導演及一眾主角與戲迷即場作近距離交流，剛過去的假期，部分場次更有意外驚喜的彩蛋，觀眾難得在大銀幕欣賞，袁劍偉導演精心構思，陳家樂、湯怡傾力演出的《死因無可疑》番外篇「腸仔包＋咖啡」！

番外篇中，家樂與湯怡本來只得一句對白，就是最後不斷重複唸說：「腸仔包加咖啡，一食完就有力！」搞鬼的家樂卻臨場爆肚：「反正和湯怡坐着沒事做，我便向導演提議，不如求她原諒我，因為電影結尾她應該是嬲了我，導演說good idea，我試了不同版本，有些認真做、有些亂做，誰知導演選了我亂做那個take！」家樂即興上演道歉戲碼，苦了對手湯怡全程死忍：「他不斷逗我發笑，又捉住我隻手『冚』自己塊面，我忍不住笑，導演偏偏就選了我笑着那個take，好多謝他！」《死因無可疑》即將踏入上畫第三周，家樂笑言如果觀眾喜歡這個番外篇，他樂於繼續惡搞下去！