7.1擇日剖腹出世　陳山聰怕疫情唔搞百日宴

藝人陳山聰榮升爸爸後，下午現身坑口，復工拍攝無綫新劇《超能使者》。人逢喜事精神爽的他透露兒子Jaco擇日後於7月1日剖腹出世，中文名打算留給長輩決定，而英文名由單立文夫婦幫手，當中包含了山聰與太太Apple的英文名字母，可謂意義相當。

問到會否舉行百日宴，山聰坦言：「因為疫情應該唔會，不過BB百日嘅時候好近我生日，應該會成家人食餐飯、切蛋糕，簡簡單單咁慶祝吓。（乘勝追擊？）唔會嘞，等我安頓好佢先，或者等佢一、兩歲啦，我都係睇頭啫，最緊要我老婆決定，辛苦嗰個係佢！」

有五個契爺

談到BB出世時，山聰指太太非常冷靜：「佢結婚都係咁，我就着咗保護衣入產房後，開始淚如泉湧。都是手攞住兩部手機想拍片，好彩護士姐姐幫手。（剪臍帶感覺點？）好似剪粉腸，我OK嘅。」山聰透露在醫院時曾幫手掃風，對日後幫手照顧孩子信心十足，問到打算如何獎勵太太，他直言：「冇呀，但會畀佢同BB個幸福快樂嘅生活，同埋疫情後好想一家三口去旅行，日本同泰國都係首選。依家BB已經有五個契爺，包括吳卓羲同郭政鴻。」