東港城「$10,000 賺盡購物計劃」　賞你高達$10,000禮品及禮券

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【$10,000賺盡購物計劃】四大主題禮品呈獻城中熱捧潮物 加倍善用最多賺盡$10,000

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【夏日福袋每日搶】四大主題超值福袋限量搶購 回贈率高達50% 額外1折換購千元禮品

此外，8月10日至8月31日，東港城將壓軸加推「夏日福袋每日搶」，推出三款分別價值$250、$500及$750的超值主題購物消費券福袋，涵蓋「品味生活」、「美妝精品」、「美饌之選」及「型格潮人」四大主題的商戶購物券，回贈率高達50%！買夠$10,000，更可額外以1折（$100）換購 $1,000東港城指定商戶購物券或以1折入手AirPods Pro！消費越多賺得越多，何需忍手？