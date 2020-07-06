本日日本：奈良新酒店　飽覽古蹟靚景

奈良最近有不少新酒店落成，以後除了去探鹿仔同欣賞古蹟外，更可以住進別具特色的酒店享受一番。剛於7月開業的有ANDO HOTEL奈良若草山，由舊有的「遊景の宿 平城」翻新而成，位於小山上，因此無論在露天風呂、複式套房、大堂、部分客室都可以望到東大寺大佛殿、興福寺五重塔、春日山原始林三個世界遺產，別具風味。酒店總共有21間客室，分為6種房型，全部都備有50吋LED電視、雪櫃、衞浴設施等，值得推介的是Panoramic View Twin Bedroom及Penthouse Suite，前者可望到若草山麓的原始山林及部分大和三山景色，後者面積達110平方米，設室外空間及露天風呂，美景盡收眼底。餐廳TERRACE若草山以「不變及變化」為主題，將日本及法國菜結合，提供多款創作料理。酒店另有舉辦不少活動，讓住客更深入了解奈良的風土人情，包括於若草山山頂做瑜伽、原始森林健行、僧侶導遊寺廟、製作鹿角飾物及品酒等。

ANDO HOTEL奈良若草山

地址：奈良縣奈良市川上町728新若草Driveway沿

房租：每晚每位22,000日圓起