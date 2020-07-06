【搶先睇】日式24小時零售連鎖店　4層慢慢行

每次去日本，深夜時總愛到DON DON DONKI逛個圈，現時無得去飛，幸好連鎖店就來到香港，繼尖沙咀和荃灣，品牌於銅鑼灣開設的24小時分店將於明天開幕，足足有4層，除了各樣的新鮮食材，還加強了美妝、生活百貨等區域，最正是加了精選特賣區和禮品專區等，讓客人有更多選擇。

為慶祝分店開幕，店方亦有不少優惠，如消費滿指定價錢可獲禮品，7月11日下午6時更有吞拿魚解體表演等，不如等繽Fun主播斯菲率先逛逛，遂層介紹喇。

1樓：主打零食和特價區

過百款各式薯片、糖果、雪糕及其他零食，推介店方和食品品牌合作推出的明太子味和炸豬扒味薯片，零食特價區內的糖果和零食，由最平的HK$5起，最價HK$25，堪稱格到最抵，另外還有熱辣辣的甜薯售賣，買完即食最正。為應付人龍，特設50部收銀機，相當有氣勢，唔使怕排隊。

2樓：海產熟食美酒

有店家自家製作的麵包、熟食、刺身等，還有不同種類的美酒，較特別有花酒系列，視覺效覺極佳，酒迷絕不可錯過。為了慶祝開幕特別推出的不同的零食套裝，還加設了日本手信區，方便客人送禮。

3樓：蔬果雜貨

時令日本蔬果，現時正有當造的桃、蜜瓜和提子等，海鮮則有松葉蟹、鰻魚、金目鯛等，食肉獸可選購近江和牛、和牛西冷等，另一邊有個人護理、家品特價區，最平HK$3就有交易。

4樓：藥妝及生活百貨

女士必到之處，特設今期流行的區域，介紹最新的化妝品，玩具區則有些日本熱賣的限量產品，其他還有文具、寵物、嬰兒用品和健身用品等，一家大小都啱。