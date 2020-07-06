矚目新貴　過百萬防磁陀飛輪

縱使你完全唔熟悉高級腕錶行情，但相信「陀飛輪」三個字你應該點都會聽過，對比「三問」或者「萬年曆」兩種複雜鐘錶設計，往往需要透過操作先知佢價值所在，而「陀飛輪」則可以直接從錶盤上縷空部分看到其運作，鑑賞性絕對是高級腕錶精湛工藝的典範。著名瑞士製錶品牌OMEGA今年推出全新碟飛陀飛輪腕錶，而且更是品牌第一枚通過Master Chronometer認證的手動上鏈中置陀飛輪腕錶，精確度及性能同樣達到瑞士製錶業最高標準。

OMEGA Antimagnetic Tourbillon腕錶具備三天動力儲存顯示，搭載的陀飛輪框架於15,000高斯的強大磁場下亦可正常運轉，其轉速亦經製錶大師精心調校達每分鐘旋轉一圈，從而確保秒數的顯示，通過晶瑩剔透的藍寶石水晶底蓋更可欣賞到腕錶內藏的Co-Axial Master Chronometer 2640機芯。43mm錶殼、錶帶扣標誌及錶冠標誌均採用18K Canopus™金鑄造，而錶圈、錶耳及底蓋則以品牌獨有的玫瑰合金18K Senda™金製造，另同樣以18K Senda™金鑄造並飾有太陽線紋打磨的錶盤就以黑色物理氣化沉積（PVD）處理，錶盤中央的陀飛輪框架亦綴有經人手光面打磨的黑色陶化鈦金屬斜邊呼應設計，盡顯製錶大師匠心獨運。

每枚OMEGA Antimagnetic Tourbillon腕錶都經由頂級鐘錶大師花費一個月時期製作，除了附上特色錶盒、旅行錶袋及錶冠上鏈工具外，更有印上生產編號的證書，而且更享有五年保養，過百萬身價的確非同凡響。