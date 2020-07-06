北上做網紅遇騙徒　張雪瑩中招被呃7,000元

內地流行直播搵真銀，2013年落選港姐張雪瑩（Cherry）卻遇人不淑，在直播平台遇上騙子被呃7,000元！

Cherry年初返內地家鄉過年後，因疫情關係在當地逗留近半年，直至最近才返港。她表示在內地這段時間開始做直播賺錢，期間認識了另一位網上主播李先生，對方之後以周轉不靈為藉口向她借錢，Cherry先後借出7,000多元，但李先生一直未有歸還，最後甚至銷聲匿迹。

冒充身邊人氹落疊

她更發現對方有向身邊其他朋友借錢，還自編自導自演氹她落疊：「李先生以微信冒認我另一個朋友A，游說我借錢畀『李先生』，話佢好慘，內地返嚟香港冇錢，住嘅荃灣嘅隔離中心，政府每日要收佢200蚊，我一時心軟就借錢畀佢。後來我發現真正A嘅微信並唔係之前游說我借錢嗰個，先發現係李先生自導自演呃我錢，佢依家已經冇用之前個帳號去做直播，我完全聯絡唔到佢！」

Cherry指事後跟其他網上主播提起相關事件，才發現李先生曾以相似伎倆騙財，希望提醒其他人提高警覺，不要被騙：「以我所知受害人有好幾個，可能仲有更多未知嘅受害人。我呢筆數好細，只可去小額錢債追討，但要有借據先可以做到，所以都預咗唔會攞得番啲錢，當買個教訓囉！」