拍MV挑戰跳雪崖　Eric Kwok被誤會搵替身好傷心

歌手兼音樂人郭偉亮（Eric Kwok）相隔6年推出新歌《Ripboy》，是加盟陳奕迅（Eason）公司旗下的頭炮，新歌叫大家反思究竟甚麼才是型，其實內在的美德才是型，例如勇氣、大方、準時、幽默感等。他表示新歌把最愛的兩件事，滑雪和音樂結合在一起，而他為MV花了很多心血，前後用了一年製作，更是一腳踢，由填詞時已構思怎樣拍滑雪，到策劃MV、實地考察、事後剪片，而化妝、整頭、航拍就交由太太葉佩雯（Grace）負責。自嘲年紀不小的他更坦言MV攞條命較飛，如有個花式動作跌到尾龍骨差些斷，亦要在十多呎高的雪崖跳下去，感覺像跳樓，幸好終能完成動作。

提到幾年前滑雪以致手臂骨折，問到重回舊地可大陰影？Eric坦言：「仲要exactly係嗰度，好大陰影，好驚斷嘢，一斷嘢我就拍唔到。拍攝嗰日起身時仲充滿信心話今日一定得，點知跌到好痛，慢慢我就開始怯，好似冇乜進度咁，我身體已經開始支持唔住，跳到第十幾次時好氣餒，如是者拍咗3日，最後一日先搞掂，其實真係有陰影，不過今次為咗MV，所以鼓起勇氣再豁出去。」他亦透露好友谷德昭睇過MV，但其朋友睇完竟然問Eric是否請替身代拍，令他既傷心又開心：「傷心係佢覺得我會做出啲咁嘅嘢，口講自己但其實搵人做，但開心嘅係佢覺得啲動作幾高難度，所以先會以為係替身。」

Eric亦笑言Eason很滿意此曲：「佢本來諗住自己唱呢首歌，但後尾覺得我唱啱啲，好記得上年喺佢office睇MV，佢一路睇一路係咁笑，但佢話覺得我有啲位可以再勁啲，所以我就決定今年去滑雪時補shot，補完之後令本身80分嘅MV變做100分。」問到下次可會與Eason一齊合作玩吓？他笑言：「佢一定會陪我癲，好玩佢一定玩。（你哋要大製作？）我哋諗好多㗎，到時希望可以有啲好嘢畀大家睇。」問到可會與Grace合唱，叫她開金口再唱歌？他坦言：「都可能會㗎喎，其實佢有啲歌錄咗未出，一路唔知幾時出。（佢想唱番歌？）唔係，佢諗住過吓癮，佢都好鍾意唱歌，喺屋企成日唱歌，佢始終係歌手。」

化妝：Circle Chong@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Adrian Tong@Private i Concept Store