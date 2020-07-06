雙線解封唔使「換臉」 　范冰冰倉底作有面見人

內地「話題女王」范冰冰捲逃稅風波後，傳幕前要坐「封殺監」3年，但近日有指她與同樣「出事」的高雲翔合作的古裝劇《巴清傳》，冰封年多後終「復活」，而且毋須Key頭便可原版網播，而其倉底電影《她殺》亦上映有期，38歲的她影「回春相」慶祝！

內地「話題女王」范冰冰因涉及「陰陽合同」逃稅而賠上10億元罰款，演藝事業叫停。近年屢傳「復出」的她，早前為內地雜誌拍攝一輯寫真，相中以「森系女神」造型出現，置身綠草如茵的園林中，只有仙氣沒有霉氣，網民大讚她「仙女下凡」。據悉，她最近密密為細規模雜誌影相，低調為復出試水溫。

而正式回歸幕前的第一個好消息，就是她與高雲翔合作的劇集《巴清傳》將「原版」於網上播出，高雲翔年前在澳洲捲入性侵案形象插水，最終被判無罪。網上披露唐德影視近日回覆監管部門，指「劇集毋須進行更換主要演員的修改製作，並會維持原版76集，在購買方的視頻平台播出。」

被指製作費高達7千萬美元、為內地史上最貴電視劇的《巴清傳》，開拍以來多災多難，先傳受「限古令」影響，再受主角范冰冰與高雲翔的負面新聞拖累，經歷停拍、復拍、重拍等，期間又傳出由李晨、張天愛以「AI換面」方法頂上主角之位「救亡」，如今於煞科兩年多後原裝播出，意味高雲翔與冰冰「有面見人」。

另外，冰冰與內地女神李沁、辛芷蕾合作的懸疑電影《她殺》，早於年多前拍畢，但映期撞正冰冰惹官非而押後至今，但有傳該片已再定播映日期，即冰冰有望影、視雙線復出！