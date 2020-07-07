無綫唔敢博！李佳芯內地合拍劇被Out　張寶兒攝上位

久未有劇開的李佳芯（Ali），於熱播劇《殺手》中與陳豪不時鬥氣，演出夠放又生鬼，獲不少網民讚賞。早前捲政治風波而遭無綫及內地「封殺」的她，雖然被指「走出雪櫃」，有望之後跟鍾嘉欣、鄭嘉穎、馬國明、羅仲謙等合演新劇《兒童醫院》，不過由於該劇很大機會與內地合作，故無綫不敢博，決定飛起Ali！而之前有傳湯洛雯取代李佳芯演出，但因撞期關係，無緣跟男友馬國明合作，有指無綫已落實由張寶兒頂上。

其實Ali之前被傳媒問是否拍《兒》劇時，她自己知自己事，只說：「一日未開工都唔敢公布，因每日嘅版本都唔同，我嘅心態已準備好隨時投入工作。」雖然最終被飛出重頭合拍劇，不過她未算絕望，皆因無綫將安排她拍另一劇集，邀得曾為經典劇《輪流傳》、《上海灘》等擔任編審的陳翹英回巢開拍，相信劇本必有睇頭。

至於張寶兒受訪時坦言已收到公司通知，於劇中飾演麻醉科醫生，並與羅仲謙演情侶：「我未同羅仲謙合作過，知好多對手戲，自己都好興奮、緊張，因為角色同我讀書時期嘅性格都好相似，所以好期待投入角色嘅人生藍本。另外劇入面有好多出色嘅前輩，基本上我都未合作過，好期待跟佢哋學嘢。」