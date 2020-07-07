百老滙•Stay With BROADWAY！陪你迎接活力健康盛夏

【營業資訊】百老滙推出全新夏日推廣活動「Stay With BROADWAY」。 困境總會過去，百老滙與大家同行，一起面對每個時刻，Stay Strong, Stay Fun, Stay Love。

由7月1日起至11月30日，凡於推廣期內到百老滙選購指定牌子及型號的影音產品、相機、流動電話、電腦或多媒體產品，即可免費獲贈指定adidas運動用品或GODIVA巧克力產品或 Sofina 皇牌護膚產品，與你迎接活力四射的盛夏！禮品數量 有限，送完即止。

#Stay Strong! adidas運動用品陪你Work Out動起來！

相信今年大家更注重身體健康，大家是時候Work Out動起來，保持身體健康！今個夏日，特別挑選日本經典漫畫足球小將及卡通人物Pokémon系列adidas運動用品，極具特色又時尚！當中包括 Z.N.E. 系列及採用全新 HEAT.RDY 技術的輕盈透氣針織物料運動服裝系列，廣受大眾好評。

全新adidas運動用品，齊集多款時尚外形和舒適的運動裝備，包括外套、背囊、瑜伽墊、水樽及拖鞋等，陪你一齊做運動！

#Stay Love! GODIVA PURE系列巧克力產品 食甜品為你打打氣！

開心食甜品，唔開心更加要食甜品！今個盛夏，百老滙為注重健康的巧克力迷帶來經典 GODIVA Carré片裝巧克力系列，以72%高純度的可可含量，帶給你甘醇的可可滋味。現凡購買指定牌子及型號的產品即送出GODIVA巧克力產品，包括軟雪糕/巧克力飲品或 Carré片裝巧克力等。Keep 住好心情，Stay Sweet !

#Stay Fun! SOFINA皇牌護膚產品為你Keep住靚皮膚

帶住口罩皮膚出汗出油好立？百老滙首次於與 SOFINA 合作，帶來皇牌控油、防曬產品，炎炎夏日都 Stay Fun！當中「Jenne 水油平衡及水油平衡(美白)防曬乳液 SPF50+ PA++++」，含有獨特「皮脂控制配方」*1及「清爽高保濕成分」*2 ，長時間 防止肌膚出油同時深層保濕，更有效防禦紫外線UV-A與UV-B，並可作為隔離霜、 妝前底霜使用。另添加美白有效成分甘菊 ET，有效抑制黑色素生成，防止色斑、雀斑產生，讓肌膚回復水油平衡，更無懼炎炎夏日及猛烈紫外線侵害，實現全日清爽水瑩肌！除了防曬產品外，更有兩大Primavista人氣產品「持久控油底霜」及「修護保 濕精華底霜」，能有效抑制油光，持久控油，亦能為肌膚保濕，保持水潤柔滑的上妝效果。即使於炎熱、潮濕黏立的天氣，也不會卡粉、脫妝，讓你的妝容整天保持清爽 貼服，以最佳狀態迎夏日。

百老滙分店地址查詢熱線：3144 1889

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