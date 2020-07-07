熱到焫着　識避暑就免中招

炎炎夏日，不少人會到沙灘玩水，但謹記做足準備，以防中暑。(資料圖片)

香港的夏天又熱又潮濕，令人感覺侷促，若身體未能有效散熱，便會出現熱衰竭甚至中暑等情況，除會令人感到不適，嚴重時更足以致命，所以應該要學懂預防中暑的方法，避免自己「熱力爆發」！

中暑徵狀自己Check！

1.頭暈

2.頭痛

3.惡心

4.心跳急速

5.抽筋

6.皮膚發熱及潮紅

7.體溫不斷上升，可高達41度神志不清

Q1.甚麼是中暑？

A1.人在酷熱的環境裏體溫會上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現熱衰竭甚至中暑等情況。若不及時替患者降溫及急救，便會有生命危險。

Q2.在戶外活動才中招？

A2.長期處於悶熱翳焗、濕熱及空氣不流通的室內環境，即使氣溫沒有室外那般高溫，亦有機會中暑，因濕度高的話，會令汗水蒸發及散熱困難，因而導致體溫過高。

Q3.戴口罩增中暑機會？

A3.受疫情所限，戴口罩是必須，但在炎夏之下佩戴，確會令人感到分外侷促，然而體溫並不會因此而上升、更不會增加中暑機會。如想紓解侷促感，可考慮佩戴透氣度高的口罩，或戴口罩時可為額頭及頸部降溫，同時亦要注意戴口罩時不應進行劇烈運動。

Q4.飲電解質飲品較清水更解暑？

A4.不是，解暑效果是在於飲品的溫度，飲愈凍的水散熱效果更好，但是由於天氣熱會流很多汗，而汗水成分不只有水，亦有電解質，如果只補水，身體電解質會失衡，誘發抽筋，所以亦需飲用電解質飲品。

防中暑Dos & Don'ts

Dos

1.室內活動時應盡量開窗、開風扇或開冷氣，保持通爽涼快。

2.穿淺色及通爽的衣物，減少身體吸熱，方便排汗及散熱。

3.加強防曬措施，如戴闊邊帽、撐傘。

4.多喝水，尤其是進行劇烈運動時，以防脫水。

5.戶外活動時，應定時躲進陰涼處休息，又或帶備小風扇。

6.若感不適，應立刻停止活動，並盡快求醫。

7.選擇於清晨、黃昏或較涼時段進行戶外活動。

Don'ts

1.喝含咖啡因(如茶、咖啡)或酒精飲品，此類飲品會加速身體水分透過泌尿系統流失。

2.進行劇烈運動、長程登山或遠足等活動，因高溫、出汗和疲勞均會額外消耗體力。

3.留在停泊的汽車內。