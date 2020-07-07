荷爾芭莉講錯變性男人係女人　得罪變性族群辭演新片

荷爾本來飾演變性人，但被變性人族群炮轟。

荷里活猛吹政治正確之風，金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）因失言得罪變性族群，被逼辭演新片！

荷爾於社交網站直播接受髮型師Christin Brown訪問時，透露將會於新片飾演由女性變為男性的變性人角色：「我會深深咁進入嗰個世界，呢個女人係一個咩人，係令我好有興趣，呢個應該會係我新計劃，我要剪晒啲頭髮。呢個係一個女性故事，係好有意義。」

不過荷爾搞錯變性人性別身份，被變性族群批評，變性維權人士Serena Dianari表示：「呢個唔係女性故事，係一個男性故事。同埋點解個生理改變對佢嚟講係重點？順性別人士對變性議題嘅理解真係好無知。」另一變性維權人士Emmy Zje又表示：「變性男人係男人，唔係女人。變性女人係女人，唔係男人。非二元性別人士嘅性別，唔係佢哋出世嗰個。講錯呢啲對變性人好危險，會令我哋被殺死。」

荷爾於社交網站道歉並宣布辭演角色，指應該由變性人來演變性人：「作為一個順性別女人，我依家明白我唔應該演一個變性人，而變性人族群毫無疑問應該有機會去講佢哋自己個故事。」