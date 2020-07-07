SOLOS Smart Glasses　百變造型「智」啱低頭族

在超級英雄電影裏，Ironman和蜘蛛俠都擁有一副高科技眼鏡，一戴上就能得到各方戰鬥資訊。以上科技現實世界當然未有耐發生，但智能眼鏡功能愈來愈強倒是事實。剛剛抵港的美國SOLOS Smart Glasses就是一例，一副眼鏡包辦遮光、聽歌、通話、姿勢糾正、運動訓練、飲水提醒多個功能，即刻同大家試戴！

大家對智能眼鏡的認知是鏡身一定笨重，SOLOS卻並非如此，皆因每副鏡架均以醋酸纖維板材 (ACETATE)製造，未連鏡片僅重30g，要比坊間不少對手輕巧，加上可調式鼻托及鏡腿末端，佩戴感舒適。外形方面，它以LEGO為設計靈感，賣點是Mix & Match，鏡片、鏡框與眼鏡臂均可因應個人喜好隨意配搭，出廠時已有3個型號、6個款式選擇，涵蓋濾藍光平光鏡、粉紅鏡片及太陽眼鏡等，用戶也可自行到各大眼鏡店替換有度數鏡片，所以話有無近視都啱載！

SOLOS支援BT5.0及BLE無線藍牙技術，內置定向立體聲雙喇叭，配對手機就能通話、聽歌，而Whisper Audio Technology降噪技術更有助提升對話清晰度。至於音色，跟正常耳機比較，它的聲音距離感較遠，低音不算強，但人聲及背景音樂都清晰，也有一定環繞感，惟留意最大聲時旁人有機會聽到，出街使用就要留意了。而提到音量，眼鏡提供各式感應技術，例如手指在臂身滑動可調節音量、按電源掣可以跳歌等，十分方便。特別一提，左臂更配備電池，充1小時就用到3小時，用戶亦可買多條，方便無電時替換。

除了聽歌、通話，SOLOS另一賣點是9軸感應技術，可監視用戶的坐姿與站姿，在寒背或頭部前傾時作出語音提示，避免身體養成長期壞習慣，啱晒低頭族。另外又提供「頭部運動」及「伸展運動」鍛煉，助改善肌肉的柔韌性和運動範圍，適合久坐辦公室的人士使用。其他功能包括飲水提醒、萬步計等等，針對運動愛好者它仲有全天健身活動追蹤能力，可監察距離、當前配速、運動時間、步數和心率等數據，並懂得計算當前步幅、步頻、左右平衡及消耗卡路里，加上深蹲、步頻訓練、姿勢訓練等高階選項，功能甚至比不少專業智能運動錶仲要全面！

SOLOS Smart Glasses每副賣二千多元左右，若當它是普通眼鏡，賣這個價當然昂貴，但若考慮到它其實是將多個智能裝置融為一體，如此定價其實相當合理。