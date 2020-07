前港姐冠軍雷莊𠒇自卸任後即返回家鄉加拿大多倫多發展,希望可以到荷里活發展,當時與加拿大牙醫男友Brandon打得火熱嘅佢,終於唔使再受「異地戀」之苦。

但原來雷莊𠒇近日已經換畫,翻查其社交網,見佢係今年三月尾暗示已同Brandon分手,她留言:「Thank you for being in this chapter of my life.Keep smiling. (多謝你係我人生中出現,希望你繼續開心)」估唔到事隔兩個月,隨即戀上來自蒙特利爾、自稱係演員嘅Matthew Giuffrida,見二人情到濃時,喺今年五月時一齊開社交網,上載恩愛合照,紀錄吓甜蜜時刻。而Matthew更為雷莊𠒇,甘願留喺多倫多發展事業,邊同雷莊𠒇拍拖,非常甜蜜。