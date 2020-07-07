曾被批有公主病！19歲「後生女」升呢拍《姊妹淘》

無綫節目《姊妹淘》2011年首播做咗3輯，但5月時突然停播，正當大家都以為壽終正寢時，終於傳來「翻生」好消息，有指會喺今個月開第4輯，主持仲愈嚟愈Young，一班「Auntie」莊思敏、雨僑、吳若希、葉翠翠、楊秀惠等都做晒人妻人母要退位，換上一班《#後生仔傾吓偈》靚女！

有份拍《姊妹淘》嘅包括為人認識嘅杜穎珊（Sandy）、黃凱儀（波波）、羅詠怡（Kosa）、陳欣茵、黃芷欣、鄧伊程等，而當中最嫩口嘅就係只有19歲嘅呂靜文（Bonnie）！

Bonnie千禧年出世，係咁多位中年資最短嘅一個，報稱冇男友！雖然讀緊香港專上學院修讀酒店管理課程，但已急不及待踩入娛樂圈，喺2月時加入《#後生仔》做KOL主持，仲有拍過資訊節目《X偏方 全民拆解》。不過因為冇乜經驗，初時曾被一眾主持批有「公主病」、「扮天真」等，佢就解釋被指有公主病可能係因為「唔識煮飯」！雖然係咁，但已極速上位，短短幾個月有唔少工作機會，早前仲幫戴祖儀拍攝MV！

可能尚算年輕，社交網未有太多相，而且都係好保守，不過有時都好識做，對鏡賣萌大擺甫士，仲騷吓長腿添！