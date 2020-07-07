人間有愛！羅家英「大包細」撐粵劇

受新冠肺炎影響，加上政府禁聚令規定，粵劇界進入「冰封期」，為令班中兄弟重踏台板，未因疫情影響生計，羅家英、龍貫天、陳鴻進等決定於2020年7月4日及5日晚，於新光戲院大劇場演出《福星高照喜迎春》及《枇杷山上英雄血》，以兄弟班形式救亡。因為得李居明大師答允免收兩晚租金，加上禁聚令改變，開鑼前劇場可入八成觀眾，兩晚上座率又非常理想，在疫情中，在兄弟同心的大原則下，票房上打了一次勝仗。

羅家英於尾場，演畢《枇杷山上英雄血》謝幕致詞時，首先多謝觀眾支持捧場：「我這兩晚做得好開心，我們兄弟班因為疫情無戲做，我便想到前輩起班，有一種救亡方法名『大包細』，我們是主角算排『大』位，包住其他工作人員的收入，我們所有的收入，先給班中手足弟妹們，但弟妹們非常好，因為最初只能賣四成多位，所以弟妹們肯收八成薪金，後來剩多少，『大』柱才照比率分。今次多謝大家捧場，如今有錢剩，我決定所有弟妹支全薪，我們作兄長的則收回多少，剩下擺慶功宴，食埋佢！」

羅家英一番肺腑之言，感動得台下觀眾不停拍掌。他坦言：「問心一句，我今次搞兄弟班，也是想過來玩，一個人做不到甚麽，最難得一呼百應，今次有些兄弟也希望可以参加，但人選已定，惟有衷心多謝。我吃粵劇飯大，看着戲班有事，看着弟妹們徬徨，我不能不理，何況也喜歡和班中兄弟合作演出。」羅家英大病初愈，體力仍虛，但為了兩晚演出，他拚盡全力表演，與南鳳合作「耍水髮」，他站着「耍」，難度雖高，但他竟耍了五十多次，看得觀眾目眩，始終基本功強，羅家英在台上的演出非常精彩。

全隊工作組合作愉快，慶功宴上，人人依依不捨，問羅家英可會再組「兄弟班」演出，他坦言：「短期內應該不會了，始終這只是一個救亡方法，我想起一個帶頭作用，表達粵劇戲行兄弟姊妹手足，有難相扶持的精神，今次得到觀眾支持，賣座理想，我很滿足了。」