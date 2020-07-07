Amanda S.認有新戀情：我好怕醜！

名模Amanda S.（龍玥心）出席香港開電視旅遊節目《神奇旅俠》記者會，而鄭希怡及新加坡環球小姐冠軍周智慧亦有份主持節目，但因兩人不在香港未能出席，而鄭希怡就預先拍下短片祝賀。Amanda負責介紹倫敦，她透露倫敦是大都市，住了不同歐洲國家的人，有城市亦有傳統一面，其中自己介紹了很多餐廳、博物館，適逢當時亦有Fashion week：「我去咗個珠寶party，又去咗我鍾意嘅英國手袋設計師嘅活動。」她謂當地給合藝術、博物館、建築、餐廳、時裝，講到去了很多餐廳，問到可有增肥？她笑言：「每日拍咁多嘢，點食都唔會肥。」

講到近況，她表示去年開始滑水，笑言現時有少少信心可以甫相出來，問到可有與男友一同滑水？她即避談，只透露自己有「Very New Life」：「依家有新電視節目、新嘅蛋糕生意，之前疫情成日整蛋糕，所以想做番蛋糕，嚟緊下星期我會喺中環有個pop-up shop，開6個月，我唔想再開舖頭，因為租金最大壓力，我都想為香港帶嚟開心。」

講到她有新生活，可是男友都換埋？她本身不想多談，後來坦承現時有新戀情：「初初開始，所以畀少少時間我哋，我未準備好，我好怕醜。（夠3個月未？）唔好問咁多，哈哈，總之希望大家畀啲時間我哋。」