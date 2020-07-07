林文龍最後一次亮相無綫　隨時借人拍亞視劇

藝人林文龍、黃翠如、連詩雅、陳自瑤與蘇皓兒等在將軍澳電視城為劇集《那些我愛過的人 》結局篇宣傳，無綫高層杜之克也到場支持。身為亞視副總裁的林文龍指現階段會是他最後一次亮相無綫，他自言在無綫出身，多謝無綫多年的培育，故特別感觸，他笑說：「希望之後再嚟，唔會畀杜生拒絕入城。」

林文龍受訪時指暫時不考慮拍劇，因亞視最近收到很多劇本，也有他喜歡的，但要處理公司運作，實在難抽身。問到林文龍可會向無綫借人協助拍攝亞視劇集？他說：「冇刻意提過，但係兩間公司唔係直接競爭對手，所以都有合作空間，一步一步嚟。」林文龍預計亞視下半年有節目推出，綜藝節目預計八、九月開工，劇集則希望有完整劇本才開拍，最快十月，希望集中製作一套有質素的作品，好過拍十多套垃圾。

林文龍又大讚拍檔黃翠如在劇集中演出大有進步，他日前與兩位導演吃飯，對方也讚翠如今次明顯進步，他說：「我同翠如開工，見到佢花好多心機，對自己有要求、好上心，劇集有依家嘅成績，對佢嚟講已經有交代。」黃翠如對於演技獲讚自言沒有壓力，覺得仍然會有人批評，她會繼續在批評聲音中求進步，改善自己。

此外，林文龍希望大結局當晚能與台前幕後食飯睇結局，正忙拍攝《七公主》的黃翠如指已向監製請假數小時，希望一齊看大結局。