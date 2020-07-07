醫生教路　3招預防口罩病

口罩生活至今已接近半年，相信好多人都開始習慣，但最近天氣愈來愈熱，戴足一日仍然相當難頂，皮膚科醫生陳厚毅表示，長期戴口罩有機會導致皮膚過敏，特別有有濕疹底的人，很容易會出現過敏反應，他說：「就算不是濕疹患者，也有可能因為口罩的質料而導致皮膚過敏，最初會出現紅疹和痕癢，抓損後更有機會引致發炎。另外，油脂分泌旺盛的人如果長期戴口罩，暗瘡都會比平時嚴重，甚至下巴部位都會長滿暗瘡。除此之外，由於口罩帶會箍著耳朵，久而久之耳背也有機會有敏感以及濕疹等情況。」

陳醫生解釋，大部分皮膚病症最初都很容易醫治，例如是對外科口罩敏感，就可以嘗試轉用其他口罩，他解釋：「部分人皮膚感染，是因為購買了不明來歷的口罩，可能是不知名的生產商或者製作過程不乾淨，如果皮膚有傷口的話，就有機會感染。」陳醫生指出，如果敏感情況愈來愈嚴重，甚至痕癢到無法入睡，就最好向醫生求診，因為這個情況有機會需要醫生處方的抗生素藥膏或口服抗生素，才能令情況好轉，「暗瘡方面，很多人都知道只要有充足休息，再配合均衡飲食和勤洗臉就可以改善，但如果暗瘡情況愈來愈勁，甚至整塊面也長滿暗瘡，最好亦要尋求醫生協助。」

其實只要做好日常潔膚，已經可以有效預防由戴口罩引致的皮膚病，陳醫生提醒，雖然消毒抗疫十分重要，但亦要避免長時間使用刺激或鹼性強的消毒產品洗面，反而一些基本潔膚和控油產品已經足夠，他說：「另外也可以塗適量的潤膚膏，但因為長期局促的關係，潤膚膏亦不宜塗得太厚，特別是一些石油副產品，質地相對黏稠，使用後再戴口罩就很容易變成暗瘡。值得一提的是，口罩的汗水會增加皮膚過敏的機會，所以大家可以預備一個後備口罩，減低皮膚問題的出現。」