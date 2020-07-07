屋企都歎到！冷萃絕迹翻生啡味

咖啡控每日閒閒哋都會飲2至3杯咖啡來止癮，如果講求質素的，不少更會自加研磨咖啡豆來沖泡又或花錢買來手工沖調咖啡來提神，最近有咖啡專門店引入獨特咖啡，包括冷萃咖啡、幾近絕迹咖啡產地翻生咖啡豆等，以後在家或在公司，都可以隨時沖泡歎到！

冷萃最啱夏日品味

有網上商店最近引入台灣的冷萃專用咖啡包，選用來自哥斯達黎加Tarraz的神父咖啡。獨立咖啡包注入了100%純氮氣以保留咖啡香氣，只要將咖啡包和室溫水以1：17比例來浸泡，然後放入雪櫃冷藏8至10小時即可取出飲用。除了沖泡冷萃黑咖啡，還可以加入牛奶或有汽礦泉水等做成牛奶咖啡或有氣冷萃咖啡，晚上臨瞓沖好放入雪櫃，第二朝早上便可飲用，即時透心涼。

復興絕迹產地咖啡豆

有咖啡專門店和數個幾乎絕迹的咖啡豆產地的農民合作，重新開發種植咖啡豆，並製成獨特風味的Capsule。這些特別地區出產的咖啡，都有自家風味，適合對咖啡有高要求的咖啡迷。如來自津巴布韋馬尼卡蘭省的TAMUKA mu ZIMBABWE，帶果香和小紅莓、提子乾香氣，加入牛奶後有圓潤口感和焦糖拖肥氣息。哥倫比亞卡克塔省的ESPERANZA de COLOMBIA，溫和微酸，有淡淡果香及穀物香。至於來自烏干達魯文佐里山脈的AMAHA awe UGANDA，中等酸度配檀香木香及花香，沖泡後有餅乾味道與果香，入口細膩。

新手入門中庸之選

如果巴絲打本身並非咖迷，但偶爾會飲番一兩杯咖啡嘅，又或是咖啡新手，對一些味道太強太濃始終帶點抗拒，而一個咖啡連鎖品牌最近就與一個飲品牌子Crossover，推出全新的即溶咖啡系列，選用阿拉比卡咖啡豆製作，帶來4款口味，包括焦糖、Mocha、奶泡和意大利泡沫咖啡，讓咖啡初哥都可以輕易接受。