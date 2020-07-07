徐睿知話題新劇　氣質髮型爆紅

《雖然是精神病但沒關係》正在熱播，這對「小臉CP」看得觀眾大叫養眼，而「最美魔女」徐睿知的百變造型亦是美出天際。（互聯網）

韓劇《雖然是精神病但沒關係》是韓國人氣男神金秀賢退伍後的首作，在未播出前已經引起網民熱議。播出後，不但金秀賢大Show 8舊腹肌的一幕震撼大家眼球，連女主角徐睿知

在短短幾集換11個髮型，也成為大眾熱話。最讓人驚喜的是：無論是華麗盤髮、淑女公主捲或麻花辮髮型，她都能輕鬆駕馭，盡顯迷人氣質，難怪會贏得「最美暗黑魔女」的封號了！

中分 + 公主捲

這個造型是女主高文英（徐睿知飾）在劇中正式登場的首個造型，散文的中分加上嫵媚的公主捲，配上暗黑的造型就好像帶刺的玫瑰。吃着帶血的牛排，遠看就像優雅的公主，但其實是腹黑的魔女，還把小朋友嚇哭了。這款公主捲可修飾臉形，而且鎖骨以下的長度還可以拉長臉形。但中分不太適合圓臉的女生，建議在頭頂吹出蓬鬆感或改為側分。

側分S劉海 + 盤髮

在劇中盤髮造型的出鏡率非常高，而且還有不同的盤法。華麗的服飾配上盤髮更顯高貴，而且更凸顯頸部線條。網上瘋傳的腹肌名場面中，女主角就是以盤髮示人。但對比於名場面中的All Back + 盤髮，女主常用的側分S劉海 + 盤髮更適合不同女生，側分時留下一小撮劉海，更有助修飾臉形。

半束髮型

半束髮型在韓劇中十分常見，而且無論是長髮、短髮、直髮、捲髮、側分、中分抑或空氣劉海，都可以弄得好看又帶點層次。女主角在第一集酒店一幕中的半束長直髮就予感覺很溫柔，甚至有種病態美人的感覺。而在新書發布會上的公主捲半束公主頭就很有霸氣，頭頂拱的立體感有助拉長視覺的長度、修飾臉形，但對於長臉女生來說就不太適合。

經典長直黑髮

長直黑髮可說是不少人心目中的白月光，在徐睿知身上更是精緻又時尚，散發知性美得來又霸氣。這種髮型很着重頭髮的光澤感，而且以簡單就是美為原則，較適合鵝蛋臉或瓜子臉女生。

側分 + 麻花辮

麻花辮造型非常適合夏天，甜美中不失個性，又能修飾頸部線條兼拉長臉形。不過塑造這個Look也有秘訣，就是要將麻花辮紮得鬆散一些，保留一些空氣感，否則看起來會好老套。