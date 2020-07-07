Q：我20多歲，自小已有自慰習慣，每次都會好快完事，只有2分鐘。一年前和女朋友有性關係，通常是她來我家過夜，很多時幾分鐘就忍不住發射，兩人都覺得很掃興。於是我參考貴專欄的意見，減少自慰次數，並嘗試延長發射時間，一段時間之後自慰時間約有10分鐘，性行為時間也有15分鐘左右。問題是延長發射有時得有時唔得，不是每次都做到，尤其當好疲倦不夠瞓時，又會變成幾分鐘就發射了。不想女朋友覺得我的性能力不穩定，請問是不是要完全停止自慰才較好呢？

T先生

A：閣下能堅持去訓練射精持久力，實在是相當好的嘗試。大體上，在自慰和性愛時有能力維持10至15分鐘左右，已算成功脫離了因條件性反射而快速完事的不良習慣。若完事時間短至2分鐘，已屬早洩，惡習難改，更會大大影響到伴侶性生活。

努力調節之下，至今依然時間不穩，一時短促一時較久，閣下自覺疲倦是其中一個因素。的確，在力氣不足的狀態下勉強去進行床笫運動，一方面較易體力透支，難以支撐劇烈消耗；另方面也容易引發墮性行為，貪一時之快而重蹈「速食式性慾」(Quick Sex)發洩行為。久而久之，又會拉低了性愛時間水平。

睡眠不足和身心壓力，每每打擊床笫表現。女朋友造訪前夕，緊記不要捱夜，不要自慰發洩，其實閣下只要盡量在事前保持個人良好狀態，便能維持「佳績」。完全戒絕自慰是不太必要的，除非閣下覺得性行為的頻密程度已足夠取代自慰需要。

性愛時，男性的性興奮程度和慾望，也會影響到射精時間。慾望急速飆升、經不起感官刺激，也經常是導致過快射精的元兇。在性治療層面，會建議性伴侶進行「緩慢性愛」(Slow Sex)，透過前戲和愛撫，提升親密感，令雙方漸次進入性亢奮狀態，男性在輕鬆的狀態下通常表現較佳。所謂欲速則不達，假如對個人的性持久力要求太多，形成心理壓力，反而容易失手，淪為速戰速決。如遇狀態不佳，寧可先入睡頃刻，補充體力再親熱。

李偉儀