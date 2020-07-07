Dear Jane唱出做兵心情　Howie勸兵哥唔好拖

樂隊Dear Jane到電台宣傳新歌《哀的美敦書》，此乃一首講做觀音兵心態的歌曲，歌名由Ultimatum翻譯而成，意思解最後通牒，之前的《銀河修理員》是一首大愛開心的歌，今次是一首好sad的歌。四子當中得主音阿Tim已婚兼做了爸爸，歌曲應不是他心態，Tim笑說：「係都話唔係啦！」結他手Howie即笑說：「以前阿Tim有冇試過呢？真係唔知，但我真係試過。」

Howie承認做過兵哥，他說：「最衰做咗兵都唔知，你以為係㗎啦，會拍拖咯喎，但原來人哋只係當你普通朋友咁玩，係好慘，同首歌一樣，一定要有個完結，你一知自己服兵役，就要問清楚，唔好再拖。（點解唔畀多啲時間？）我覺得唔值得𢱑爛塊面囉，有陣時要救咗自己先。」

他坦言這首歌是送畀依家服兵役的男仔，女仔都可以，想他們知道服兵役唔緊要，最緊要識得走。低音結他手Jackal就表示冇試過做兵，他坦白說：「我又唔係好鍾意服侍人，（鍾意人哋服侍你？）都幾㗎。」即被大家笑他是做收兵嗰個。

鼓手Nice就自爆爭啲做了兵：「好彩係食檸檬。」他坦言表白後被拒絕了，但覺得是好事：「食檸檬好過吊住你幾年。」他們的新歌放上網後，很多兵哥留言訴說自己的故事，有些服兵役長到六、七年，甚至對方結埋婚生埋仔，他們仲以為有機會，所以奉勸所有兵哥們，最緊要走得快。

Tim坦言代大家唱出心聲，當他收到歌詞時，也經過思考做了番準備才入錄音室，他都花了兩晚才完成，錄到心力交瘁：「呢隻歌錄得幾攰。」