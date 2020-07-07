勇闖美加影圈遇疫情！周美欣考幼兒教育牌照做後備

現年32歲的周美欣2007年參選香港小姐奪得季軍入行，入行12年來星途曲折，曾轉投過好幾間公司，可惜一直半紅不黑，令她意興闌珊。當時在無綫期間，工作機會不斷擦身而過，她只能歸咎於際遇：「年輕時唔太識爭取，選完港姐有高層搵我拍劇，但當時當選港姐第一年係唔可以拍劇，不過之後下一屆又唔同咗規矩。直至2010年完約，過咗幾年就有星夢比賽畀演員參加，我一向唱歌嘅經驗多過拍劇，只可惜時機唔啱。」

去年年尾她與香港經理人公司完約後，返回家鄉溫哥華簽約當地娛樂公司，為了轉戰美加市場，不惜一切由零開始。後來她一連參與演出四套美加劇集，包括《You Me Her》、《BH90210》等，雖然全是演閒角，但她已感到好滿足。她說：「一個小角色，可能淨係得一句對白，但都有百幾人Casting，所以被選上嘅滿足感好大，而且我喺香港拍劇做嚟做去都係警察，不過喺美加呢邊，角色上我可以有唔同嘗試。」

好景不常，原本她打算加拿大與香港兩邊發展，然而遇上全球疫情爆發被迫滯留當地。不能飛的日子，所有當地試鏡也必須暫停，全面停工的她只好陪伴家人，並諗多一步為未來鋪路，於是報考幼兒教育牌照，更經常留在家中做廚娘，她笑指體重不升反跌了五磅：「溫哥華疫情依然嚴峻，依家盡量少出街，每日喺屋企自己煮得好健康，少油少鹽少味精。」