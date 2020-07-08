李敏鎬吸6,000萬封廣告天王　撼贏死敵金秀賢！

33歲韓國男神李敏鎬與32歲的金秀賢，由當兵前鬥到服役後！兩人7年前分別憑主演劇《繼承者們》及《來自星星的你》爆紅，連海外劇迷都被他們攻陷。兩人當兵的空白期長達兩年多，造就韓劇《雲畫的月光》的27歲男神朴寶劍與《梨泰院Class》的31歲男星朴敘俊搶灘，火速侵佔兩位前輩在演藝界及廣告界的版圖。

去年4月底退伍的李敏鎬搶先金秀賢一步，今年4月攜神劇《鬼怪》編劇金恩淑執筆的新劇《The King：永遠的君主》強勢回歸，開播前獲睇高一線，可惜啟播後收視失利，遭劇迷狠批虎頭蛇尾，收視及口碑都未達預期，男神復出慘遭滑鐵盧！

雖然復出作品未能壯聲勢，但李敏鎬吸金力依照強勁，據廣告界人士透露，他於過去一年狂接9個廣告，以其一年代言費約650萬港元計算，估計單是接拍廣告已吸金約6,000萬港元，踢走過去兩年稱霸廣告界的朴敘俊與朴寶劍重奪地位，榮登2020上半年廣告天王！

至於被視為李敏鎬宿敵的金秀賢，7年前主演《星星》將人氣與事業推至頂峰，但入伍前孭飛的三級片《Real》票房仆直，幸未有影響他退伍後的身價。去年7月1日結束近兩年兵役的金秀賢，千挑萬選下，最終以每集約130萬港元酬金接拍復出劇《雖然是精神病但沒關係》，共16集穩袋逾2,000萬港元。

劇迷引頸以待，《雖》劇上月啟播後首集收視報捷，惜後勁不繼，劇集加入童話元素與精神病題材，遭觀眾狂踩內容難以理解欠追看性，至今播出6集，收視持續下滑，未能助其人氣更上一層樓。不過，他在廣告界的身價仍然企硬650萬港元一年，而劇集播出前已密密接拍5個廣告，有逾3,000萬港元進帳。