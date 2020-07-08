東方日報C1：退伍男神搶廣告失地　李敏鎬袋六千萬稱王

李敏鎬與金秀賢袋由當兵前鬥到服役後！兩大男神退伍一年，李敏鎬在廣告界吸金，先贏一仗！

風靡萬千韓流粉絲的韓國「長腿Oppa」李敏鎬，與神劇《來自星星的你》男星金秀賢，由當兵前鬥到服役後！兩大男神退伍一年，雖然復出劇未能爆紅，但李敏鎬在廣告界火速收復失地，更先贏一仗，退伍後狂接9個廣告吸金近6,000萬港元，撼贏金秀賢封上半年廣告天王！

33歲韓國男神李敏鎬與32歲金秀賢，7年前分別憑主演劇 《繼承者們》及《來自星星的你》爆紅，連海外劇迷都被他們攻 陷。兩人當兵的空白期長達兩年多，造就韓劇《雲畫的月光》27歲男神朴寶劍與《梨泰院Class》31歲男星朴敘俊搶灘，火速侵佔兩位前輩在演藝界及廣告界的版圖。

復出劇仆直捱批

去年4月底退伍的李敏鎬搶先金秀賢一步，今年4月攜神劇《鬼怪》編劇金恩淑執筆的新作《The King：永遠的君主》強勢回歸，開播前獲睇高一線，可惜啟播後收視失利，遭劇迷狠批虎 頭蛇尾，收視及口碑不似預期，男神復出慘遭滑鐵盧！

雖然復出作品未能壯聲勢，但李敏鎬吸金力依然強勁，據廣 告界人士透露，他於過去一年狂接9個廣告，以其一年代言費約650萬港元計算，估計單是接拍廣告已吸金約6,000萬港元，踢走過去兩年稱霸廣告界的朴敘俊與朴寶劍重奪寶座，榮登2020上半年廣告天王！

至於李敏鎬宿敵金秀賢，7年前主演《星星》將人氣與事業推至頂峰，但入伍前孭飛的三級片《Real》票房仆直，幸未有影響他退伍後的身價。去年7月1日結束近兩年兵役的他，千挑萬選下，最終以每集約130萬港元酬金接拍復出劇《雖然是精神病但沒關係》，共16集穩袋逾2,000萬港元。

劇迷引頸以待，《雖》劇上月啟播首集收視報捷，可惜後勁不繼，劇集加入童話元素與精神病題材，遭觀眾狂踩內容難以理解欠缺追看性，至今播出6集，收視持續下滑，未能助其人氣更上一層樓。不過，他在廣告界的身價仍然企硬650萬港元一年，而劇集播出前已密密接拍5個廣告，有逾3,000萬港元 進帳。

輸收視贏話題

金秀賢的復出劇雖然輸收視，但話題性十足，連續兩周稱冠「最具話題韓劇榜」。人緣極佳的他獲不少圈中好友送餐車應援，與他私交甚篤的男團FT Island主音李弘基雖然仍在服役，但亦專誠送餐車到拍攝現場打氣，金秀賢 昨日就上載在餐車前敬禮的照片答謝。

另外，朴寶劍將於下月底入伍，以海軍文化宣傳兵身份服役20個月，他目前正與韓片《上流寄生族》女星 朴素丹趕拍新劇《青春記錄》，並落實9月初啟播，是他當兵前的告別作，昨日率先公開首段預告片造勢。

韓素希搶飯碗 狙擊兩大天后

出道短短3年的25歲韓星韓素希，早前憑熱播劇 《夫妻的世界》演「小三」火速上位，更榮登上半年 廣告界最炙手可熱的新星！她在劇集播出後接了近10個廣告合約，代言產品遍及服飾、健康食品、首 飾及啤酒，狙擊兩大廣告天后全智賢與宋慧喬！

38歲的宋慧喬與宋仲基不論結婚前還是離婚 後，同樣深受廣告商及消費者喜愛。她與全智賢同 樣出道逾20年，但在廣告界的天后地位從未動搖。 兩人一年廣告代言費約為500萬港 元，各自代言 的服飾與化 妝品廣告鋪天蓋地，曝光率持續 高企！

當兵賭大細

不少韓國男星都擔心當兵後人氣不如前，正如曾被封為「亞洲舞王」的38歲天王Rain，16年前與宋慧喬合演韓劇《浪漫滿屋》人氣席捲亞洲，在海外瘋狂開騷吸金。不過，2013年結束兩年兵役後再戰公仔箱的他，先後主演劇集《對我而言可愛的她》及《回來吧大叔》均收視慘淡，前年主演電影《自行車王嚴福童》票房更仆直，僅得17萬入場人次！人氣大不如前的他，早前反而憑大前年推出的舊歌《GANG》騎呢舞翻Hit，人氣反彈。

至於34歲男神宋仲基，2015年退伍後接拍與宋慧喬的定情作《太陽的後裔》回歸娛圈響頭炮，劇集播映期間熱爆海外，令他人氣飆升並攀上事業高峰，即使去年主演的劇集《阿斯達年代記》收視一般，亦未有動搖他在演藝界的頂級地位！

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