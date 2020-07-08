白羊：情緒略為不穩，感情、家庭或公事或會出現一點壓力和變動，宜多予包容和協調。

金牛：身心狀態一般，上班時多注意文書、傳訊、交易及溝通等工序，進度將更平穩。

雙子：財運稍遜，投資、投機等宜三思，社交、約會等開支較大，宜量入為出以免超支。

巨蟹：情緒或較不穩，人氣稍遜，與家人、伴侶和共事者們相處，宜多予體諒保持耐性。

獅子：身心狀態稍遜，對工作或感吃力，午膳小歇一會，有助提升鬥志氣力，加強效率。

處女：親子、感情或財政等方面或會較費心思，宜保持樂觀積極，溝通時多予耐性為佳。

天秤：家庭及公事或會帶來點點壓力，情緒或較不穩，面對重大的事業決策，宜三思。

天蠍：工作壓力或會較大，身心狀態稍遜宜多放鬆，處理文書、溝通、傳訊等需多注意。

人馬：社交、旅遊、家庭及約會等開支或會較大，宜多加節約。開單、簽約等需予耐性。

山羊：人氣稍遜，家庭、職場或感情生活或會帶點壓力，宜多放鬆，讓步總比爭辯明智。

水瓶：工作運稍遜，身心狀態不穩或會感吃力，宜善用公餘爭取休息，將有助維持平衡。

雙魚：財運稍遜，社交、約會及家庭開支宜多節約，出門小心看管財物可減免無謂損失。