PERFETTA高保護口罩　疫情繼續成本價

【特約報道】最近疫情好像已過，但這兩天消息傳來似社區小型爆發，大家勿掉以輕心。全球還有不少國家同樣面對疫情考驗，消費者在這期內最關注是其佩戴口罩規格及保護功能，確保防疫效能不失。PERFETTA越南品牌正關注真正保護功能，不以劣質取代，亦堅持以高保護功能LEVEL 2、LEVEL 3，真正保護及防疫達至99%，防護這新冠肺炎病毒。作為總代理，接上幾天反應熱烈，我司ACESTAR CONCEPT LIMITED（www.acestarconcept.com Tel: 2412 9333，WhatsApp 5435 8355）以同樣宗旨，繼續維護廣大市民利益，批發最高防護性口罩，以防目前每天需要。品牌認真度，母容置疑，而產品誠心以不賺錢方式推介用家：

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