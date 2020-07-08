與前妻對薄公堂　尊尼特普庭上驚爆提供年幼女兒毒品

荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）去年入稟控告《英國太陽報》（The Sun）誹謗，指控他們一篇有關他與影星前妻安芭赫德（Amber Heard）於2016年5月21日在洛杉磯寓所爭執報道誹謗。案件於昨日在英國倫敦最高法院開審。在庭上尊尼除了數臭前妻之外，亦提及自己的毒癮問題。其中他自爆曾向當年13歲的女兒Lily-Rose提供大麻！

在庭上尊尼說：「我女兒當時13歲，而我哋所有人都知道當11至13歲嘅時候，你會去高校嘅派對，你會遇到啲人會想俾酒你飲，因為佢哋12、13歲已飲酒，12、113歲就已吸食可卡因同大麻啪迷幻藥以及好多好多毒品。」而他指自己想做個有責任的父母知道自己的大麻有信譽、高質素才自己提供給女兒，並叮囑女兒唔好試其他信唔過的人提供的毒品。他說：「我想佢信任我。如果我個女話佢已準備好。我會確保一切都完美，我會播放家庭電視、雪櫃冰格放滿雪榚，令體驗盡可能愉快。」

尊尼在庭上亦提到前度亦即Lily的母親Vanessa Paradis與他的吸毒往事，當時她出席一個派對與他見面，當時有人遞大麻給她吸食。尊尼說：「佢當時得12歲，而佢同我講話唔知道點做。而我就講：『聽住，甜心。如果你喺一個派對，而有人遞大麻你食，你要接收並即時傳給下一人。如果你唔識嘅人傳俾你，你千祈唔好試。」