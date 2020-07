前無綫新聞主播黃麗幗(Ruby)去年6月與經營美妝店嘅圈外男友Jeff結婚,年初公布懷孕喜訊,日前3號順利誕下兒子Jacob「蛋黃仔」,一索得男,B仔重6.7磅。尋日佢喺社交網上載一家三口合照,分享初為人母感受:「Our little prince has arrived on 3rd July.💓Baby Jacob, the most precious gift from god👶🏻. Does Jacob look like papa or mama?👨‍👩‍👦在我的一生中,沒有多少事會令我喜極而泣。當老公入產房,Jacob從我的肚裡(裏)走出來時,我的眼淚開始失控滑下來。感謝老公在醫院期間全天候的陪伴。👩‍❤️‍👨」

相中見Ruby就算啱啱生完都咁容光煥發,係正宗靚媽,同老公仲好有夫妻相,而B仔眼大鼻高,五官立體,網民讚結合父母優良基因,第時一定係個靚仔呀!