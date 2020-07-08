力抗炎夏！最強貼身降溫裝備

夏日炎炎，日日30幾度，仲要穿着整齊返工，隨時未上班先中暑。幸好科技日新月異，日本最近就新開發出不少「科技降溫神器」，件件貼身涼浸浸，即使全身包冚，也不用汗流浹背。

頸冷裝置

以生產冷氣機及除臭機為主的富士通GENERAL，剛在研發出的Cómodo gear，是一部將頸部血液冷卻來達致降溫效果的裝置，使用時只需掛頸上，另一部分則安裝在腰部用作散熱即可。此嶄新設計是使用水冷系統進行冷卻，即使外在氣溫超過35℃，冷卻效果仍不受影響。產品暫未發售，但稍後可能還會加入保暖、智能手機操作及身體檢查等功能，令人期待。

水冷背心

日本Thanko公司剛推出的水冷Cool Vest Lite背心，內藏水槽可倒入冷水，透過水泵驅動，冷水便可在衣服內的管子流動，達致冷卻效果。水槽容量達2公升，並設有強、弱及環保3種循環模式，隨背心附送嘅10000mAh電池可使用長達30小時（強循環模式）。售價為¥19,800（約HK$1,445）。

風扇外套

電器品牌Iris Ohyama新推出的「風扇衣」Cool Wear，是採用了品牌累積銷量達700萬部的Circulator系列風扇技術，於衣服內裝設一左一右兩把風扇，其設計纖細輕便，能把大量空氣抽入並不停流動，讓身體保持涼爽。Cool Wear分PRO及普通兩款，並各有長袖及無袖版，PRO系列衫背特別採用了網狀物料內層，讓風更容易送達頸部。各售¥9,980（HK$729）起。

空調腰帶

日本品牌Logos新推出的「空調腰帶」Noden Body Air Conditioner Cool Unit，個樣酷似幪面超人1號腰帶，但「風車」就掉轉戴在身後，這樣腰帶風扇就可把涼風吹送入你衣服中，涼快不已！腰帶可調校3段風速，只要接上袋子內部的充電包，最長可連續使用12小時，相當適合長時間在戶外使用。售價9,900日圓（約HK$713）