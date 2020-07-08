【主播GOGOGO】與乒乓一姐對決　蝦碌主播竟得一分？

今集《主播GOGOGO》，主播Sherman同埋嘉琪就搵嚟香港女子乒乓波運動員，兼且有「乒乓一姐」之稱嘅杜凱琹（阿杜）教打乒乓波！提起最初點解會接觸乒乓波，阿杜就話：「其實我喺六歲接觸乒乓波，當時係我哥哥打先，當時覺得好好玩，因為可以幫佢執波。」

而提起最難忘嘅一場比賽，阿杜就係好開心可以喺2014年參加青年奧運會，佢話：「當時我係啱啱轉全職運動員，而且呢個運動會一生人只可以打一次。當時我喺單打拎第二名，所以覺得好難忘。」

之後，阿杜就將佢打乒乓波嘅絕技傳授畀Sherman同埋嘉琪啦，當中包括揸板、發球技巧等等，之後阿杜就要求兩位主播學接球，不過Sherman嘅表現似乎比嘉琪略勝一籌。之後，兩位主播居然唔識死，誓要向阿杜挑機，仲要出「陰招」削弱阿杜嘅戰鬥力！當然，阿杜實力咁強，面對住兩位蝦碌主播，當然游刃有餘啦！不過估唔到嘅係，Sherman同嘉琪居然可以喺乒乓一姐手上得到一分，實在令人難以置信！究竟點解阿杜唔能夠全炒佢哋呢？想知道嘅話，咁就一定要去片啦！

場地：旋風乒乓球學院