無人Coffee Shop都有專屬咖啡？

近幾年，智慧商店愈開愈多，無人化的管理吸引了不少人注目，如「無人便利店」、「無人超市」、「無人加油站」等，在以往或許是一個吸引點，但疫情當前，這或許也是一個商機。對於不少打工仔而言，一杯咖啡可以說是一日工作的開端，日本京都有一間爆紅的無人咖啡廳「Touch and Go Coffee」，不但可以在應用程式中預訂咖啡並於櫃枱領取，還可以印上預訂人的暱稱，簡約的玻璃瓶包裝和印上名字的標籤看上去非常有格調。

預訂咖啡的步驟也不算很複雜，第一步是在通訊用的應用程式上找到咖啡店的官方帳戶，然後點選對話框入面的「注文」或者輸入「注文する」，再選擇分店，然後選擇種類、甜度、口味等，選好拿取時間並付款。第二步按選擇的時間來店舖查看自己的編號；第三步是根據編號到相應的小櫃取咖啡即可。在訂購咖啡的時候可以加選小零食和麵包，即成一份完整的早餐或下午茶。

飲完咖啡留下這麼有質感的瓶子來紀念也是極好，根據不同的節日標籤還會印有不同圖案，非常的好看。提提大家，每日的下單時間為早上5時至下午6時45分，但據說早上9時前已售光。雖然現場可以追加訂單，但可能要等上好幾個小時呢！