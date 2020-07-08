充電器點揀好？識揀充電快好多

手機經常用盡電池，充電器當然不可或缺！市面上的充電器產品數之不盡，究竟如何選擇呢？今次就由繽FUN主播斯菲教吓大家啦！

首先要考慮電池容量，一般以mAh（即Milliampere Hour）容作為容量單位。數值愈大，代表可以充電的次數愈多。不過容量愈大的產品，重量相對較重，便攜性較低。

而大家最關心當然是充電速度，關鍵在於Output（輸出）一項。充電器機側通常會列出V（Volt）及A（Ampere）兩個數值，兩者相乘就等於W（Watt），W數字愈大就代表充電速度愈快。W數值亦要配合用家使用的手機，例如iPhone 11 Pro Max就支援18W充電，而Samsung Galaxy S20 Ultra則對應45W充電。才

值得一提是，充電器運作時會消耗部分電量，加上電壓及電量轉換的關係，所以充電器上的顯示電量只有大概7成是實際可用電量。

現在充電器都會提供多個USB插口，但同時為多件裝置充電時，整體充電速度似乎變慢。原來是因為每個充電器都有最高電流輸出，當同時為多件裝置充電時就會攤分電流輸出，有機會令整體充電速度變慢，所以想充電更有效率，就要計計數喇！

最簡單分辨充電器充電效率高與低的方法，可以留意機身或者包裝有沒有印上Quick Charge、快速充電或者PD、Power Delivery的字眼，有的話充電速度多數有保證。