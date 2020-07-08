揭蔡思貝躁鬱症因由　麥秋成：依家輪到我變瘦

排舞師麥秋成現身彭家麗（Angela）加盟新唱片公司活動，他表示是來撐Angela兼好友崔建邦：「如果佢哋遲啲邀請我排舞好願意，仲好期待，佢唱歌好好聽。」

談及日前參與無綫高層樂易玲的生日Party，同場還有舊愛蔡思貝以及她多位緋聞男友胡鴻鈞、余德丞及王浩信都在，場面如一后四王！麥秋成笑言當晚絕無尷尬，因為大家都是同事：「成日都喺TVB見，唔係啲咩特別事。（有冇傾偈？）有，一齊飲吓湯、切蛋糕，

每次戀情結束都可跟舊愛做朋友？他說：「大部分都可以做得番朋友，咁係咪好彩？哈哈！（你好大方。）大家成年人，呢啲都係一個過程，最緊要替佢開心。」追問是否要替思貝暗撻胡鴻鈞而開心？他即哈哈大笑話：「係替所有朋友！（佢冇話你聽？你都冇問？）冇，少八卦佢啲私生活，見到朋友開心，我就開心。」

再談及思貝早前自爆曾患躁鬱症，問是否因跟他分手所致？麥秋成否認說：「應該係工作壓力，依家佢應該好好多，見佢開朗咗，又肥番啲，精神好好！依家係輪到我變瘦。（因為輸咗畀胡鴻鈞？）唔係啦！係我啱啱入TVB，有壓力。」