奧地利前衞配飾　媲美藝術雕塑　

當科技發展每日不停進步，好多不同行業都確實難逃被科技化的命運，有人會欣然接受視之為時代進步的妥協，同時亦有人樂於見到科技發達為設計創作所帶來無窮的可能性，奧地利時尚品牌PUBLISHED BY創辦人兼設計師Christoph Tsetinis明顯是後者。

Christoph Tsetinis最初從事木匠工作，其後轉型至時裝及配飾設計，曾先後於Alexander McQueen及COS工作累積相關經驗，去到2017年成立個人時尚品牌PUBLISHED BY，向汽車及高科技產業借鏡採用嶄新設計模式，運用3D打印技術及數碼處理方式打造出結合頂尖工藝且富建築美感的時尚配飾。

今個秋冬系列，設計靈感就源自解構與重組藝術家John Chamberlain一座皺褶鋼材雕塑。PUBLISHED BY與德國汽車公司合作，透過注模成型、3D打印及真空樹脂鑄造等有別於常見的製作方式創作，當中主打設計包括：Ruby's Lost Stone Bag、Phil's Third Eye Bag、Circle Harness Bag、Delicate Bones Coin Purse及Crossbody Bag等媲美藝術雕塑的手袋款式。與此同時品牌秋冬更首度推出珠寶系列，運用純銀及淡水珍珠創作出風格與手袋系列如出一轍的手鐲及頸鏈配飾，以前衞形象突破大眾對配飾的傳統認知。