好「色」筆電　拋出鏡頭堅破格

手提電腦大多四正，顏色不離黑白灰，了無新意！AVITA全新LIBER V手提電腦就大玩破格設計，單是顏色就有超過14款選擇，要搶眼有旭日橙、澄空藍、都市紅等等，要沉實則有太空灰、型酷黑、曙光銀等等，適合不同風格人士。

外形靈感則來自現代建築鬼才Ricardo Bofill，以「Limitless Evolution」為系列理念，最特破是把網絡鏡頭放置於屏幕之外，不但令屏幕頂多出一個幾何立方結構，賣相更獨特；上置式網絡鏡頭也有助提升拍攝角度，自拍或視像通話臉形會更加好看。

多得以上設計，加上3.7mm無邊際超幼邊框，廠商可把14吋屏幕藏於13.3吋機身內，令屏佔比達致78.2%，配合178度寬闊可視角度，睇片具相當震撼力。硬件方面，LIBER V系列內建第10代Intel Core i5-10210U/i7-10510U處理器，結合8GB記憶體及1TB SSD固態硬碟，打機工作夠力有餘。全尺寸背光鍵盤具有1.5mm按鍵行程，鍵距約19mm，並設有特大觸控板，可靈活處理文書工作及瀏覽網頁。

全機缺點是電池續航力只有10小時，未夠長氣，幸好介面加番分，事關提供一組USB-C、兩組USB、micro HDMI和一組microSD連接埠，擴充能力十足。