身價跌到千萬　Baby被踩戲屎：1,000蚊都唔值

楊穎憑漂亮的樣子曾人氣爆燈，估不到如今卻被不少觀眾踩台。

內地明星的片酬一直成為熱門話題，繼周冬雨被爆片酬過億後，楊穎（Angelababy）的片酬亦被曝光，不過兩人的片酬就差天共地，Baby的片酬被爆向下跌，降至一千萬，甚至比二線明星還要低！

消息通天後惹來網友熱議，不但沒有可憐她，反而一面倒寸她：「竟然還要演戲，演技連1,000塊錢都不值」、「完全不想看到她演的電視劇，製作方應該把錢投給有演技又努力的演員」！爆料者又指雖然Baby工作態度很好，對工作人員有禮，不過導演還是不想用她，因害怕觀眾不喜歡。

其實Baby的演技一直成為討論話題，有人批評她只得瞪大眼這個一號表情，而2017年她主演的劇集《孤芳不自賞》傳出她因拍攝時間不足，竟要替身上陣，後期才把她P圖上去；之後連錄綜藝節目及出席活動都要P圖，種種事件都令觀眾對她愈來愈反感。

除了明星身價惹人關注外，影視製作的題材規範也令觀眾議論紛紛。內地傳出廣電總局將更嚴格審查限制電視劇題材，列出「20類題材審查及規避」，包括愛情劇不能甜膩過頭，要勇於表現矛盾衝突；同性戀關係點到即止，可轉為友情，嚴格禁止明確的同性戀題材和角色設定；青春劇禁止早戀、犯罪暴力；禁拍多年的穿越題材，除非有合理科學解釋；三幻題材（玄幻、奇幻，魔幻）需改以科學角度詮釋；妖魔鬼怪題材不可靈魂轉世、生命輪迴等……。

網友看完即議論紛紛，留言「直接禁止拍劇吧」、「愛情劇為啥不能甜膩過頭，我就喜歡這樣的」、「同性戀轉友情很離譜」。