麥子樂睇中余媽媽　余香凝自爆有「老公」

藝人余香凝（Jennifer）與麥子樂出席電影《打噴嚏》首映，麥子樂感謝專程支持有份參與該片的徐子珊場，更指現時有電影斟洽中，Jennifer亦透露原定本月底開拍新片，惟近日疫情反覆，故正等待通知。

談到日前27歲生日，Jennifer笑指連日來與大班朋友慶祝，前後吃了6、7個蛋糕，自嘲年紀開始大，雖然過程開心，但也相當疲累，生日願望想事業更加好，揚言已找到「老公」，她說：「廖子妤就係我老公，哈哈！（幾時搵個真正男友？）隨緣，我想整走個肚腩先，唔知點解瘦咗都仲喺度（但繼續着泳裝？）一件頭遮到嘛！」

而Jennifer爆麥子樂「睇中」自己的母親，曾私訊讚余母靚女：「有次見到媽咪張相，子樂讚好靚，但佢唔知係媽咪，但之後都介紹咗佢哋識。」二人均單身，問可嘗試發展？麥子樂即耍手說：「我怕高過我嘅女仔，加上大家同公司唔好喇！」

另外，同場的廖子妤在近日ViuTV劇集《地產仔》以中性打扮造型亮相，反應不俗，令她自信大增，表示沒有想過電視劇威力這麼大：「好多人睇過套劇之後，都喺社交平台留言叫我做『老公』，雖然唔係追求我，但我覺得好得意囉！（你鍾意男定女打扮？）大家鍾意中性，我自己就覺得冇限制，我想點就點啦！」談到好友余香凝也稱她為「老公」，子妤說：「佢已經係我嘅責任，因為大家會將我哋拉埋一齊講。」