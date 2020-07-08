陳豪孟波上身　黎耀祥被包入麻包袋掟落海

藝人黎耀祥與陳豪之前曾到台灣為劇集《殺手》拍攝，當時一場電單車追逐戲更引起恐慌，驚動當地特警霹靂小組，今晚《殺手》就播了這一場戲份，效果真的相當不俗，祥仔親自上陣打得相當落力，而陳豪與敵人的一場電單車追逐戲亦有睇頭，緊張得來有點動畫FEEL，陳豪就如「孟波」一樣，觀眾看時都覺得過癮。

今晚講到祥仔為了錢決定到台灣接任務，去前更如放下身後事一樣，交託女兒麥明詩給知己江美儀。去到台灣後，才發現那個客人原來是陳豪，豈初祥仔都不願為陳豪做事，但當陳豪給他一張相當吸引的支票時，祥仔即時應承。

不過，祥仔事後亦給陳豪想找的人林利捉了，更用麻包袋包住他掟落海。但祥仔大難不死，原來他向來可以於水中閉氣一段時間，祥仔後來找陳豪，二人抽絲剝繭最後將事件拆穿，現時林利飾演的柯正雄原來正是陳豪的兄弟丁一虎易容所扮，丁一虎更做了對兄弟不義之事，更將真正的柯正雄殺掉，之後陳豪及祥仔聯手對付他。

而此劇首集的七天跨平台總收視達29.6，第二集則有29.2，成績相當不俗，劇集開頭搞笑過癮，而現時則緊張有戲味，相當收視會愈來愈高。