謝高晉開處男騷　師姐施匡翹順道物色「籃神」

樂壇新人謝高晉晚上舉行首個個人慈善Live騷，兼新歌《仲夏日記》發布會，邀得師姐蔣嘉瑩、施匡翹（Zaina）及好友J.Arie（雷深如）做嘉賓。席間他約獨唱10首歌，又會跟嘉賓合唱，但笑言採排期間都未感受到緊張，稍後或會「見真章」，問到最驚走音？他卻反指是擔心善款數字唔夠多：「今個月19號會夾埋之前啲音樂騷，去買防疫用品，送畀有需要嘅人，叫咗朋友多多捐款。」

為答謝師姐Zaina現身支持，謝高晉打趣話會請食飯：「佢食齋，所以可能請食齋Buffet，之後佢幾時需要我都會出現！（師姐有過兩招畀你開騷？）可能佢讀幼兒教育，佢叫我當啲觀眾係BB，哈哈！」

講到Zaina日前打爛「醋埕」，因為師弟比自己更快開大騷，她大笑話公司收到「投訴」都毫無冇反應，謝高晉安慰她說：「唔出聲就可能準備有大事發生。」無計再可施的Zaina，決意化「悲憤」為「力量」，笑言：「我都好期待佢開騷，知道會有好多嘉賓嚟，聽聞有好多籃球員，轉頭物色一吓先，哈哈！」謝高晉勁識做話有介紹，更笑說將齋Buffet改為相睇飯局，Zaina即公開擇偶條件：「想另一半夠高，咁就顯得我細粒，有小鳥依人嘅感覺。」