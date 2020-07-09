爭住拎手袋　吳嘉熙同Zpecial夾歌搞到開拖

歌手吳嘉熙早前與樂隊Zpecial相約做gym兼打拳，主音康聰和鼓手煒賢扮爭奪女神反面，場面搞笑，她笑言這班男仔很鍚她，更爆煒賢幫她拎手袋。

女團Super Girls出身的吳嘉熙（Cheronna），近日與四人男子樂隊Zpecial合唱《我的片單》合唱版，首次同男仔合唱，大叫好玩。

性格男仔頭的她更相約四個男仔到健身室做Gym打拳，鼓手煒賢本身是有牌健身教練，與康聰戴上拳套練對打時，煒賢視Cheronna為偶像，Cheronna投入角色從後大叫「你哋唔好為咗我打啦！」

其餘兩子結他手Mike和低音結他手Tatming則在旁「剝花生」，之後主音康聰又扮拳打Cheronna，笑言第一次打女人，感覺良好，戲劇性十足。Cheronna說：「同佢哋講嘢幾好玩，溝通到，都係儍吓儍吓，感覺大家都好似朋友，我又好男仔頭，希望再有更多音樂上合作。蝦我？佢哋邊度夠膽呀，（錫住你？）有呀，煒賢話幫我攞袋呀！我唔舒服，佢提議幫我攞，我個腦就好慢，佢哋都知道，體諒我個腦好慢。」

煒賢認自薦拎手袋：「我提出，但佢應該唔好意思。」首次同女仔合作，康聰說：「其實我哋係第一次同人合作，好過同物件，佢會表現一啲男仔冇嘅嘢，拍MV嘅動作語言表情，好值得學習，可能女團出身唔同啲，我哋夾Brand，通常只集中喺自己件樂器上。」

Cheronna說錄歌過程用了另一把聲，跟住康聰唱法，「跟佢個Flow、呼吸去唱，大家一齊去訴說回憶，唱法意境唔同。」提到歌曲中，情侶間會將影音串流平台互相分享，若分手後會否保留？除了煒賢會保留一會，其他各人都會狠狠地刪除，康聰更說：「我好決絕，決定咗冇乜人可以阻止，決定分手都冇得掹，（決絕分手幾次？）又唔係好絕，一次囉，（被分手？）冇。」Cheronna大讚：「好純品呀！」

場地：24/7 Fitness