東方日報C1：羅志祥長髮蒲頭多人運動

台灣舞王羅志祥（小豬）今年4月遭內地網紅周揚青「毀滅式分手」怒斬9年情，被爆偷食兼玩「多人運動」等荒淫史，隨即遭全城鬧爆「渣男」，形象直插谷底！當時即「深潛」避風頭的他，神隱2個 多月終「現真身」，日前在台灣蒲頭 再玩「多人運動」，相約好友 打籃球，疑落力操弗準備收復失地，為全面復出鋪路！

小豬被爆荒淫史後，曾一度「人間蒸 發」，至早前發7千字長文再向舊愛周揚青道 歉後，才重新活躍於社交網，但依然未有公開露面。「潛水」多時的他，本月1日終於「出關」，相約圈中好友包活鄧麗欣男友邱勝翊（王子）、毛弟等打籃球，發洩精力！

當晚12時許，小豬從台灣新北市一間室內籃球場步出，過往周身名牌的他，當日頭髮蓬鬆長及肩，不修邊幅，打扮隨意，與昔日幕前形象大相逕庭。不過見他表現輕鬆， 手持波鞋並邊行邊伸脷離開，似乎心情大 靚。當他愈走近場館門口，便逐漸提高戒心，不時望出窗外，警覺性甚高。及後他與波友走到球場外面繼續聊天，惟社交圈子甚廣的小豬卻全程不停講電話，即使和離去的友人道別也照樣機不離身，直至毛弟駕車前來會合，他才掛斷電話登上其座駕，由毛弟充當「柴可夫」接載他返回寓所。

密密操 咩波都玩

其實小豬在神隱期間，並沒有放棄自己，反而頻頻在社交網上載做運動的照片，包括打乒乓球、高爾夫球及籃球等，雖然早前在球場 自拍「下身」晒粗壯小腿被指肥胖不少，但今次全身近照曝光，見他身形毫無走樣， 狀態猶勝從前，可見鍛煉有功，似乎已做足準備再戰娛圈！

對於小豬蒲頭打波，同場兼曾是節目《娛樂百分百》主持的拍檔毛弟，昨日在台灣出席活動時透露這場友誼波是他主動相約，小豬亦一口答應，而二人當日未 有談及太多近況甚至復出的事，強調自己只是後輩，不敢過問對方私事，又指小豬瘦了很多但狀態很好。至於講到同樣捲入事件的好友愷樂，毛弟則表示有傳訊息關心對方，愷樂有回覆「謝謝」。他又自言只是 旁觀者，不應評斷他人的事情，亦認為大家 應該過好自己的生活。

停工蒸發1.4億

小豬休息兩個多月急於復出，事關醜聞令 他損失慘重， 不但即時被飛出《創造營 2020》、《極限挑戰》等多個內地綜藝節目，更有4個代言被全數撤換，連常駐主持的台灣節目《娛樂百分百》也被迫暫時停止參與錄影，保守估計損失約1.4億港元。

周揚青風騷遊古堡

內地網紅周揚青自宣布與羅志祥分手後，很快便走出失戀陰霾，繼續 專注做網紅及宣傳工作，不時在社交網分享與好友飯敍的照片，生活似乎更開心。昨日她上載多張靚相，見她染了一頭淺色頭髮在古 堡外的草地游走，除了晒美腿及與小動物合照，又 擺出多個甫士留影，獲網友讚索到爆。

愷樂累人冇工開

至於被爆與羅志祥有「長期不正當男女關係」的台灣藝人愷樂 （蝴蝶姐姐），自今年4月底發文道歉後， 已「絕迹」社交網，工作亦隨即叫停，連有份 主持的節目《娛樂百 分百》亦暫停其主持工作，早前更有傳她為救羅志祥而主動提 出解約。目前未有工作的她，連帶其身邊工作人員亦事業停滯，有傳已另謀出路。

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