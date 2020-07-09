預測：月中前，交通及廣泛事故或會較頻。日常出門須多加留神。

白羊：辭令及思考力佳，有助改善及增進與伴侶的溝通情況，關係將較和諧，宜多交流。

金牛：工作進度或會遇有阻力，但事業、工作及財運轉佳，不乏發展良機，宜積極進取。

雙子：人氣極佳，桃花及戀愛運回升不少，感情及親子關係較佳。開單、簽約需予耐性。

巨蟹：精神暢旺，士氣亦佳，情緒及家庭運回升，但人氣不穩，日常相處宜多予包容。

獅子：社交運較佳，是交朋結友，聯誼歡聚的好日子，宜趁機多會面，將有利增進默契。

處女：事業及正財運佳，議價力較強，求職等機遇不乏宜積極行事，但開單等需予耐性。

天秤：人氣回升不少，出門、出勤、公幹、旅行及海外項目等貴人助力較強，進度亦佳。

天蠍：精神狀態轉佳，較能享受婚姻生活，計劃生育的話宜善用公餘，享受甜蜜好時光。

人馬：戀愛運佳，現關係發展將較平穩，攜眷社交及多約會，有助促進交流，提升默契。

山羊：事業、工作及財運轉佳，遇有重大決策，宜多尋意見及注意合作，進度將更和順。

水瓶：人緣、桃花及戀愛運較佳，出勤、旅行、出門及公幹等可招引艷遇，宜擇善而行。

雙魚：人氣佳，家庭運及情緒回穩，與身邊人多溝通，有助增進及改善家庭及感情關係。