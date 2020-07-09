食$1,000送$500　Summer Delights消費獎賞勁吸引

【特約報道】今年夏天特別熱！到街上閒逛，翳焗感如走入蒸籠似的，還是行商場Shopping最明智，甚至會有額外驚喜呢！說的是ELEMENTS圓方於今個月推出的Summer Delights消費獎賞，顧客只須購物滿指定金額，就可享高達$3,600的購物現金券及商戶禮券，而逢星期一至四於場內餐飲商戶食滿$1,000，即送$500餐飲現金券，真是勁吸引！

獎賞1：憑星期一至四晚市消費可享$500餐飲現金券

民以食為天！ELEMENTS圓方匯聚多國特色美饌，由輕便餐飲以至高級佳餚食府均一應俱全，顧客更可置身於演薈廣場的半戶外空間，邊品嘗美酒佳餚，邊細賞日落景致。即日起至7月31日，逢星期一至四晚上6時後，於場內指定餐飲商戶以電子貨幣即日單一消費滿$1,000，即可享$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券，讓顧客享用各式美饌的同時，亦可盡享美饌獎賞！

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側）、水區1樓（王子飯店側）、金區2樓（FRANCK MULLER店側）

獎賞2：憑美容及護理消費可享$500餐飲現金券

想為夏日妝容增添迷人色彩？ELEMENTS圓方雲集逾20間美容及護理商戶，可為你提供多元化的彩妝護膚產品。由即日起至7月31日，於場內指定美容及護理商戶，以電子貨幣即日單一消費滿$1,800，即可享$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券。

獎賞3：憑指定零售消費可享高達$3,600獎賞

人靠衣妝，是時候為衣櫥增添時尚服飾了！皆因由即日起至7月31日，顧客於ELEMENTS圓方既可盡享轉季精選優惠，又可率先預覽秋冬潮流單品，而且只要以電子貨幣即日消費滿$6,800，可享總值高達$1,200的購物現金券及商戶禮券；消費滿$28,000，更可享總值$3,600的購物現金券及商戶禮券呢！

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側）、金區2樓（FRANCK MULLER店側）

備註：以上優惠詳情，可瀏覽ELEMENTS圓方官方網站（www.elementshk.com）。