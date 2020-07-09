台妹玩撒嬌　余思霆施嗲功男友通殺

在台灣長大的前華姐冠軍余思霆自小興趣多多，4歲開始學芭蕾舞、溜冰、滾軸溜冰，在美國留學又愛上滑雪，在香港則喜歡潛水、滑水、Gym、打拳等，她說：「自己坐唔定，細個一到小息就會衝出去打籃球，跳舞一直學到去美國讀舞蹈，唔係想做老師或者表演者，只係好享受跳舞。如果講最鍾意係踩Roller，12歲已經自己坐火車由花蓮去台北學踩Roller，學咗兩、三年。」

當選華姐後，余思霆來港發展，喜歡刺激玩意的她繼續冇時停：「香港冇得滑雪就走去玩滑水，滑水成日整到周身瘀晒，留低咗唔少疤痕，鍾意玩冇辦法啦！」近年她更挑戰難度，學習靠閉氣的自由潛水：「自己鍾意海底，想試吓唔同嘅方式，希望可以練到潛得深啲耐啲，最初只能夠閉氣30秒，依家可以閉氣兩分半鐘，考牌嗰陣幾乎斷氣，上水嘴唇都紫晒，想舒服就唔好學自由潛水，自己每次潛水都好似覺得就嚟Bye Bye，哈哈。」而她亦喜歡打機，笑說：「讀書身邊朋友打機，唔打冇話題，讀書打到凌晨3點。依家玩手遊亦玩到唔願瞓，近排梗係玩《動物之森》啦！」

台灣「正妹」好似天生就懂得撒嬌，在花蓮長大的余思霆也給人嬌媚溫柔印象，講到台灣與香港女仔的分別？她笑說：「台灣女仔講嘢高音啲，又鍾意用疊字好似食飯飯、肚餓餓，講嘢會婉轉啲，所以畀人撒嬌嘅感覺，其實唔止對男朋友，對住女仔朋友都係咁嬌嗲。香港女仔講嘢聲線低音啲、肯定啲，亦唔鍾意用疊字，所以就冇嬌嗲感覺。」

Profile

姓名：余思霆（Stitch）

年齡：26歲

身高：1米70

三圍：33、24.5、34.5

學歷：University At Albany舞蹈系