尊尼特普作供指前妻安芭赫德出軌偷食占士法蘭高

荷里活前夫妻尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）因《英國太陽報》誹謗案第二天對簿公堂，尊尼被盤問於2014年5月，當安芭與男星占士法蘭高（James Franco）合作拍攝電影《The Adderall Diaries》演情侶時，是否感到妒忌。

尊尼作供表示：「即管就用呢個字眼，妒忌。佢刺激到我妒意，因為赫德小姐講過我聽，佢同法蘭高先生之前合作電影《Pineapple Express》時嘅唔愉快經歷，所以當佢突然同佢一齊咁開心同友善令我好意外。佢講咗一啲關於法蘭高先生非常非常負面嘅嘢，例如嘗試強吻佢以及同佢發生性關係，而佢話過對方係變態佬同強姦犯。」

辯方律師質疑「強姦犯」用詞，尊尼澄清：「呢個字係赫德小姐形容法蘭高先生，佢曾經靠近女方講『我依家要錫你』，搞到女方要逃走。佢不停咁做，赫德小姐係講對方好變態同似強姦犯。」

尊尼繼而被盤問2014年波士頓私人飛機衝突事件，尊尼被指於機上因不滿安芭背夫偷食占士，大發雷霆襲擊安芭，尊尼表示：「我當時懷疑赫德小姐同法蘭高先生偷食，之後我證實咗佢有。」辯方律師指尊尼於機上吸毒酗酒後，向安芭尖叫爆粗，罵她「畀占士法蘭高X爆，同埋鍾意畀片場拍檔去X」，向她擲冰塊，踢她的椅子並在眾人面前掌摑她。尊尼自言記不起有否服藥或喝酒，亦沒有做出以上行為：「佢想像力好豐富。」

庭上亦播出私人飛機上的錄音，其中尊尼像野獸般憤怒咆哮，尊尼聲稱自己只不過在畫畫。